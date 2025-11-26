Come for the politics, stay for the snark.

On The Road – Captain C – Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6

On the Road is a weekday feature spotlighting reader photo submissions.

From the exotic to the familiar, whether you’re traveling or in your own backyard, we would love to see the world through your eyes.

Captain C

We continue with Friday’s wanderings…

On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 9
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 8
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 7
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 6
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 5
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 4
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 3
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 2
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6 1
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024
On The Road - Captain C - Netherlands, September 2024 Part 17: Amsterdam Part 6
Amsterdam, NLSeptember 13, 2024

