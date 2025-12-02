Come for the politics, stay for the snark.

Pet Calendar Update – Find Your Pets in the Table Below!

Last Call On Calendar Pics & Notes To a Few Submitters

We need you to do a final check!

  • Are all your pets in the list?
  • Is each pet’s name correct?
  • Are all of your pets in the same calendar?  (A or B)
  • Is the heart field correct?

Your nym won’t show in the calendar, so don’t worry if we shortened your nym (eg: zhena, comrade scott)

I found a few stray calendar IDs (A or B) in the heart field for a handful of pets, so I don’t know if that field previously contained a heart or not, so please pay special attention to that.

Let me know in the comments if anything is missing or incorrect.

Also, if you have questions, ask away!

Month #  : Count (All):    HEART
1 – Jan 22
Jan A 11 11
Ann McC lurker Theo

heart

A

Jan
Barbara I Louis-Martin

A

Jan
Ella in New Mexico Lucy

heart

A

Jan
emrys Blizzard

A

Jan
Joy in FL Char

heart

A

Jan
Joy in FL Tig

heart

A

Jan
Mary Richman Rosco

A

Jan
pat Blacky

A

Jan
SixStringFanatic Sam Shady

A

Jan
Skerry Luke

heart

A

Jan
The Red Pen Philbert

heart

A

Jan
Jan B 11 11
daize Seamus

B

Jan
Michigander Gail Luke

B

Jan
noabsolutes Banneker

B

Jan
sfinny Boo

B

Jan
sfinny Ceasar

B

Jan
SuzieC Tux

B

Jan
SuzieC Juniper

B

Jan
Tom Levenson Tikka

B

Jan
Tom Levenson Champ

B

Jan
Van Buren Rosie

B

Jan
whatsleft Dolly

B

Jan
2 – Feb 21
Feb A 10 10
beckya57 Rocky + Scribbles

A

Feb
Honus Spot + Inga

A

Feb
Joelle Bramble + Pansy

A

Feb
John Cole Thurston + Lily

A

Feb
John Cole Kwali + Greyfeet

A

Feb
MargeF Dora + Bosco

A

Feb
MrsCoachB Cookie + Max

A

Feb
Nancy Zena + Zeke

A

Feb
realbtl Sioux + Chloe

heart for both

A

Feb
sab Echo + Wally

A

Feb
Feb B 11 11
Auntie Anne ChaiSon + Hime

B

Feb
Butch Fries Scout + Ranger

B

Feb
cvannatta Fluffbot + Captain

B

Feb
GBinChicago Violet + Seamus

B

Feb
HinTN Phantom + Franklin

B

Feb
Mike E. Finn + Fiona

B

Feb
Mike E. Chance + Emma

B

Feb
shirk Farrah + Gemma

B

Feb
Sis Marcus + Suzi

B

Feb
tjlabs Wilson + Cooper + Jessie + Charlie

B

Feb
Wolvesvalley Chloe + Daphne

B

Feb
3 – March 25
March A 12 12
Barbara I Coco

A

March
Christine A Sanders

heart

A

March
Cthulhu Kira

A

March
Glidwrith Whimsy

A

March
John Cole Magnus

A

March
Manyakitty Asimov

A

March
Manyakitty Manya

A

March
minachica Luna

A

March
Nancy Zena

A

March
SixStringFanatic Marshall

A

March
Suzanne Coco Puff

A

March
The Red Pen Azura

A

March
March B 13 13
Aziz, light! Emmy

B

March
daize Leeloo

B

March
jackmac Rocco

B

March
Joey Maloney Streak

B

March
Josie Duncan

B

March
MGB Ms. Burt

B

March
Middlelee Jessie

B

March
Middlelee Rocket

heart

B

March
Odie Hugh Manatee Mandy

B

March
Seaboogie Angus

B

March
Socolofi Willow

B

March
Tom Levenson Mo

B

March
UncleEb Sally

B

March
4 – April 23
April A 12 12
1by0 Chickpea

A

April
bald_dachshund Len

heart

A

April
Barbara I Kaysha

A

April
Cat Radio Tiramisu

A

April
Cthulhu Niya

A

April
emrys Daisy

heart

A

April
emrys Princess

A

April
Glidwrith Noche

A

April
Joelle Leelou

A

April
Joelle Floyd

A

April
SixStringFanatic Chill-E

A

April
The Red Pen Fizz

A

April
April B 11 11
Butch Fries Woody

B

April
excruciverbiage Zigzag

B

April
excruciverbiage Luna

B

April
GBinChicago Max

B

April
Joey Maloney Houdini

B

April
Michigander Gail Leeloo

B

April
Quiltingfool Baby

heart

B

April
Quiltingfool Sassy

B

April
shirk Farrah

B

April
Sis Hugo

B

April
UncleEb MommyCat

B

April
5 – May 22
May A 11 11
Ann McC lurker Dori

A

May
BeautifulPlumage Cleo Marie

A

May
BruceFromOhio Goopy

A

May
comrade scott Annie

A

May
Cthulhu JiJi

A

May
emrys Malkin

A

May
Joelle Thurston

A

May
Joelle Jackson

A

May
Joy in FL Zir

A

May
Raven Artemis

A

May
The Red Pen Murphy

A

May
May B 11 11
daize Oyster

B

May
jackmac Bailey

B

May
MGB Tyrone

B

May
Michigander Gail Malcolm

B

May
Mike E. Macey

B

May
Parfigliano Pita

B

May
Pink Tie Toaster Susanne

B

May
shirk Kip

B

May
something fabulous Gigi

B

May
Subaru Diane Finan

B

May
Subaru Diane Hope

B

May
6 – June 23
June A 11 11
1by0 Stringbean

A

June
Barbara I Francesca

A

June
Barbara I Robby

A

June
Barbara I Sophie

A

June
Bezzelboom Keo the Guard Cat

A

June
BruceFromOhio Sevina

A

June
Ian Abrams Doug the Dog

A

June
Jager Anze the Dog

heart

A

June
Joelle Myla

A

June
Joy in FL Eowyn

heart

A

June
SixStringFanatic Hunter

A

June
June B 12 12
brendancalling Miss Clementine

B

June
Cliosfanboy Fritz

heart

B

June
Dan B Vivian

B

June
EmbraceYourInnerCrone Buddy

heart

B

June
HinTN Franklin

B

June
HinTN Lincoln + Lightning + Abby

3 hearts

B

June
Lymie Teddy+ Finn + Rosie

B

June
Odie Hugh Manatee Billy

B

June
Odie Hugh Manatee Chuckie

B

June
Sherparick Morli

B

June
TMinSJ Zoe

B

June
TMinSJ Cairo

B

June
7 – July 22
July A 12 12
bald_dachshund Carmie

heart

A

July
Barbara I Paddy

A

July
BigG Poobah

A

July
BigG Pixel

A

July
BruceFromOhio Leo

A

July
Cthulhu Skipper

heart

A

July
emrys Duchess

A

July
Joelle Luther

A

July
Joy in FL Hermes

A

July
Lord Fartdaddy Smedley Darlington Mingobat

A

July
minachica Mickey

heart

A

July
sab Ponyo + Dobby + Sadie

A

July
July B 10 10
daize Otis

B

July
EmbraceYourInnerCrone Curren

heart

B

July
excruciverbiage Kabo

heart

B

July
excruciverbiage Topaxi

B

July
Michigander Gail Jax

heart

B

July
Regine Touchon Clyde

B

July
Subaru Diane Barkley

B

July
Subaru Diane Emma

B

July
UncleEb Jamie

B

July
zhena gogolia Duby

B

July
8 – August 21
Aug A 11 11
1by0 Dobby

heart

     A     

Aug
Barbara I Hayleigh

A

Aug
Barbara I Austin

A

Aug
Barbara I Freddy

A

Aug
Cthulhu TumTum

A

Aug
Cthulhu Fireball

heart

A

Aug
emrys Hazel

A

Aug
Joelle Curtis

A

Aug
Joelle Corbin

A

Aug
John Smallberries Scout, Nicky + Nora

A

Aug
Rivers Charlie

A

Aug
Aug B 10 10
Cintibud Valjean

B

Aug
Cliosfanboy Jazz

B

Aug
daize Mimi

B

Aug
excruciverbiage Cathulhu

B

Aug
excruciverbiage Kananaskis

B

Aug
HinTN Phantom

B

Aug
Joey Maloney Charlemagne

B

Aug
Miss Bianca Susi

B

Aug
Subaru Diane Samantha

B

Aug
Subaru Diane Sophie

B

Aug
9 – Sept 23
Sept A  11 11
1by0 Bentley

A

Sept
BrettH Rosie

A

Sept
emrys Moe

A

Sept
glc Chester

A

Sept
Honus Sydney

A

Sept
Joy in FL Agatha

heart

A

Sept
Joy in FL Mandy

heart

A

Sept
pat Suzy

A

Sept
Shane in SLC Calvin

A

Sept
Shane in SLC Mia

A

Sept
WaterGirl Baby Tucker

A

Sept
Sept B 12 12
Auntie Anne Miette

B

Sept
daize Janeway

B

Sept
Dan B Baboo again

B

Sept
Doris Buffy

B

Sept
EarthWindFire Penny

B

Sept
emily68 Lenny

B

Sept
GBinChicago Spooky

heart

B

Sept
Mike E. Woody

B

Sept
Sherparick Prince Little

B

Sept
Sis Suzi

B

Sept
zhena gogolia Duby again

B

Sept
shirk Gemma

B

Sept
10 – Oct 27
Oct A 13 13
1by0 Freya

A

Oct
bald_dachshund Bea

heart

A

Oct
comrade scott Bonnie

A

Oct
comrade scott Chirpy + Twinkle

A

Oct
Darby’s Mom Darby

A

Oct
Glidwrith Nox

A

Oct
John Smallberries Toby

A

Oct
Lord Fartdaddy Athelbert

heart

A

Oct
Manyakitty Cygnus

A

Oct
Mary Richman Stella

A

Oct
Sadie Cece

heart

A

Oct
The Red Pen Ender

A

Oct
ThresherK Jazz

A

Oct
Oct B 14 14
daize Sparkle

B

Oct
Dan B Baboo

B

Oct
Jeb Woody

B

Oct
Joey Maloney Elvira

B

Oct
Mike E. Finn

B

B

Oct
Miss Bianca Watson

B

Oct
Odie Hugh Manatee Kikyo

B

Oct
Sherparick Kilmouskie

heart

B

Oct
Sis Amy

B

Oct
Sis Addie

B

Oct
syphonblue Oliver

B

Oct
TerryC Bobbi

B

Oct
TMinSJ Winnie

B

Oct
Wileybud Wiley

heart

B

Oct
11 – Nov 24
Nov A 11 11
bald_dachshund Jasmine

heart

A

Nov
BruceFromOhio Luna

A

Nov
Cat Radio Ziggy

A

Nov
Joelle Jack

A

Nov
John Cole Steve

A

Nov
John Cole Callie

A

Nov
John Cole Steve 2

A

Nov
John Smallberries Yvaine

A

Nov
Manyakitty Asimov

A

Nov
pacem appellant Karina

A

Nov
Wesley Nettle

A

Nov
Nov B 13 13
Dan B Milly

heart

B

Nov
Cliosfanboy Pretzel

heart

B

Nov
daize Moo

B

Nov
excruciverbiage Callista

B

Nov
GBinChicago Willow

B

Nov
Liminal Owl Zenna

heart

B

Nov
Liminal Owl Toby

B

Nov
MGB Abbey

B

Nov
MGB Maki

B

Nov
Odie Hugh Manatee Stewie

B

Nov
Rusty Juno

B

Nov
Sis Betty

B

Nov
Sis Marigold

B

Nov
12 – Dec 16
Dec A 8 8
bald_dachshund Bean

A

Dec
bald_dachshund Millie

A

Dec
Bella Pea Callie

A

Dec
BruceFromOhio Clementine

A

Dec
emrys Pixie

heart

A

Dec
John Cole Maxwell

A

Dec
realbtl Bear

A

Dec
SixStringFanatic Amber

A

Dec
Dec B 8 8
caringandsensitive Chloe

B

Dec
daize Boots

B

Dec
EmbraceYourInnerCrone      Hughie

B

Dec
Josie Apollo

B

Dec
Mike E. Chance

B

Dec
Odie Hugh Manatee Morty

B

Dec
Rusty Juno (red scarf

B

Dec
Sis Barbara

heart

B

Dec

  • eclare
  • H.E.Wolf
  • Just Some Fuckhead
  • Miss Bianca
  • WaterGirl
  • zhena gogolia

      WaterGirl

      To find your guys in that very long list, you can search on a computer – using Ctrl-F (Windows)  or Cmd-F (Mac).

      I don’t use the phone enough to know how to do that, but I imagine you phone peeps do.

      So you can search for “raven” and find all of Raven’s pets.  Or raven could search for “Artemis” and find her that way.

      Personally, I would have gone with “Artie”, and it’s not too late to do that.

      H.E.Wolf

      Just a quick note to say how impressive this whole project is! Amazing logistics and organization… and adorable pet photos. A fantastic mood-lifter for the month of December, and the year to follow….

