We need you to do a final check!
- Are all your pets in the list?
- Is each pet’s name correct?
- Are all of your pets in the same calendar? (A or B)
- Is the heart field correct?
Your nym won’t show in the calendar, so don’t worry if we shortened your nym (eg: zhena, comrade scott)
I found a few stray calendar IDs (A or B) in the heart field for a handful of pets, so I don’t know if that field previously contained a heart or not, so please pay special attention to that.
Let me know in the comments if anything is missing or incorrect.
Also, if you have questions, ask away!
|Month # :
|Count (All):
|HEART
|1 – Jan
|22
|Jan A
|11
|11
|Ann McC lurker
|Theo
|
heart
|
A
|
Jan
|Barbara I
|Louis-Martin
|
A
|
Jan
|Ella in New Mexico
|Lucy
|
heart
|
A
|
Jan
|emrys
|Blizzard
|
A
|
Jan
|Joy in FL
|Char
|
heart
|
A
|
Jan
|Joy in FL
|Tig
|
heart
|
A
|
Jan
|Mary Richman
|Rosco
|
A
|
Jan
|pat
|Blacky
|
A
|
Jan
|SixStringFanatic
|Sam Shady
|
A
|
Jan
|Skerry
|Luke
|
heart
|
A
|
Jan
|The Red Pen
|Philbert
|
heart
|
A
|
Jan
|Jan B
|11
|11
|daize
|Seamus
|
B
|
Jan
|Michigander Gail
|Luke
|
B
|
Jan
|noabsolutes
|Banneker
|
B
|
Jan
|sfinny
|Boo
|
B
|
Jan
|sfinny
|Ceasar
|
B
|
Jan
|SuzieC
|Tux
|
B
|
Jan
|SuzieC
|Juniper
|
B
|
Jan
|Tom Levenson
|Tikka
|
B
|
Jan
|Tom Levenson
|Champ
|
B
|
Jan
|Van Buren
|Rosie
|
B
|
Jan
|whatsleft
|Dolly
|
B
|
Jan
|2 – Feb
|21
|Feb A
|10
|10
|beckya57
|Rocky + Scribbles
|
A
|
Feb
|Honus
|Spot + Inga
|
A
|
Feb
|Joelle
|Bramble + Pansy
|
A
|
Feb
|John Cole
|Thurston + Lily
|
A
|
Feb
|John Cole
|Kwali + Greyfeet
|
A
|
Feb
|MargeF
|Dora + Bosco
|
A
|
Feb
|MrsCoachB
|Cookie + Max
|
A
|
Feb
|Nancy
|Zena + Zeke
|
A
|
Feb
|realbtl
|Sioux + Chloe
|
heart for both
|
A
|
Feb
|sab
|Echo + Wally
|
A
|
Feb
|Feb B
|11
|11
|Auntie Anne
|ChaiSon + Hime
|
B
|
Feb
|Butch Fries
|Scout + Ranger
|
B
|
Feb
|cvannatta
|Fluffbot + Captain
|
B
|
Feb
|GBinChicago
|Violet + Seamus
|
B
|
Feb
|HinTN
|Phantom + Franklin
|
B
|
Feb
|Mike E.
|Finn + Fiona
|
B
|
Feb
|Mike E.
|Chance + Emma
|
B
|
Feb
|shirk
|Farrah + Gemma
|
B
|
Feb
|Sis
|Marcus + Suzi
|
B
|
Feb
|tjlabs
|Wilson + Cooper + Jessie + Charlie
|
B
|
Feb
|Wolvesvalley
|Chloe + Daphne
|
B
|
Feb
|3 – March
|25
|March A
|12
|12
|Barbara I
|Coco
|
A
|
March
|Christine A
|Sanders
|
heart
|
A
|
March
|Cthulhu
|Kira
|
A
|
March
|Glidwrith
|Whimsy
|
A
|
March
|John Cole
|Magnus
|
A
|
March
|Manyakitty
|Asimov
|
A
|
March
|Manyakitty
|Manya
|
A
|
March
|minachica
|Luna
|
A
|
March
|Nancy
|Zena
|
A
|
March
|SixStringFanatic
|Marshall
|
A
|
March
|Suzanne
|Coco Puff
|
A
|
March
|The Red Pen
|Azura
|
A
|
March
|March B
|13
|13
|Aziz, light!
|Emmy
|
B
|
March
|daize
|Leeloo
|
B
|
March
|jackmac
|Rocco
|
B
|
March
|Joey Maloney
|Streak
|
B
|
March
|Josie
|Duncan
|
B
|
March
|MGB
|Ms. Burt
|
B
|
March
|Middlelee
|Jessie
|
B
|
March
|Middlelee
|Rocket
|
heart
|
B
|
March
|Odie Hugh Manatee
|Mandy
|
B
|
March
|Seaboogie
|Angus
|
B
|
March
|Socolofi
|Willow
|
B
|
March
|Tom Levenson
|Mo
|
B
|
March
|UncleEb
|Sally
|
B
|
March
|4 – April
|23
|April A
|12
|12
|1by0
|Chickpea
|
A
|
April
|bald_dachshund
|Len
|
heart
|
A
|
April
|Barbara I
|Kaysha
|
A
|
April
|Cat Radio
|Tiramisu
|
A
|
April
|Cthulhu
|Niya
|
A
|
April
|emrys
|Daisy
|
heart
|
A
|
April
|emrys
|Princess
|
A
|
April
|Glidwrith
|Noche
|
A
|
April
|Joelle
|Leelou
|
A
|
April
|Joelle
|Floyd
|
A
|
April
|SixStringFanatic
|Chill-E
|
A
|
April
|The Red Pen
|Fizz
|
A
|
April
|April B
|11
|11
|Butch Fries
|Woody
|
B
|
April
|excruciverbiage
|Zigzag
|
B
|
April
|excruciverbiage
|Luna
|
B
|
April
|GBinChicago
|Max
|
B
|
April
|Joey Maloney
|Houdini
|
B
|
April
|Michigander Gail
|Leeloo
|
B
|
April
|Quiltingfool
|Baby
|
heart
|
B
|
April
|Quiltingfool
|Sassy
|
B
|
April
|shirk
|Farrah
|
B
|
April
|Sis
|Hugo
|
B
|
April
|UncleEb
|MommyCat
|
B
|
April
|5 – May
|22
|May A
|11
|11
|Ann McC lurker
|Dori
|
A
|
May
|BeautifulPlumage
|Cleo Marie
|
A
|
May
|BruceFromOhio
|Goopy
|
A
|
May
|comrade scott
|Annie
|
A
|
May
|Cthulhu
|JiJi
|
A
|
May
|emrys
|Malkin
|
A
|
May
|Joelle
|Thurston
|
A
|
May
|Joelle
|Jackson
|
A
|
May
|Joy in FL
|Zir
|
A
|
May
|Raven
|Artemis
|
A
|
May
|The Red Pen
|Murphy
|
A
|
May
|May B
|11
|11
|daize
|Oyster
|
B
|
May
|jackmac
|Bailey
|
B
|
May
|MGB
|Tyrone
|
B
|
May
|Michigander Gail
|Malcolm
|
B
|
May
|Mike E.
|Macey
|
B
|
May
|Parfigliano
|Pita
|
B
|
May
|Pink Tie
|Toaster Susanne
|
B
|
May
|shirk
|Kip
|
B
|
May
|something fabulous
|Gigi
|
B
|
May
|Subaru Diane
|Finan
|
B
|
May
|Subaru Diane
|Hope
|
B
|
May
|6 – June
|23
|June A
|11
|11
|1by0
|Stringbean
|
A
|
June
|Barbara I
|Francesca
|
A
|
June
|Barbara I
|Robby
|
A
|
June
|Barbara I
|Sophie
|
A
|
June
|Bezzelboom
|Keo the Guard Cat
|
A
|
June
|BruceFromOhio
|Sevina
|
A
|
June
|Ian Abrams
|Doug the Dog
|
A
|
June
|Jager
|Anze the Dog
|
heart
|
A
|
June
|Joelle
|Myla
|
A
|
June
|Joy in FL
|Eowyn
|
heart
|
A
|
June
|SixStringFanatic
|Hunter
|
A
|
June
|June B
|12
|12
|brendancalling
|Miss Clementine
|
B
|
June
|Cliosfanboy
|Fritz
|
heart
|
B
|
June
|Dan B
|Vivian
|
B
|
June
|EmbraceYourInnerCrone
|Buddy
|
heart
|
B
|
June
|HinTN
|Franklin
|
B
|
June
|HinTN
|Lincoln + Lightning + Abby
|
3 hearts
|
B
|
June
|Lymie
|Teddy+ Finn + Rosie
|
B
|
June
|Odie Hugh Manatee
|Billy
|
B
|
June
|Odie Hugh Manatee
|Chuckie
|
B
|
June
|Sherparick
|Morli
|
B
|
June
|TMinSJ
|Zoe
|
B
|
June
|TMinSJ
|Cairo
|
B
|
June
|7 – July
|22
|July A
|12
|12
|bald_dachshund
|Carmie
|
heart
|
A
|
July
|Barbara I
|Paddy
|
A
|
July
|BigG
|Poobah
|
A
|
July
|BigG
|Pixel
|
A
|
July
|BruceFromOhio
|Leo
|
A
|
July
|Cthulhu
|Skipper
|
heart
|
A
|
July
|emrys
|Duchess
|
A
|
July
|Joelle
|Luther
|
A
|
July
|Joy in FL
|Hermes
|
A
|
July
|Lord Fartdaddy
|Smedley Darlington Mingobat
|
A
|
July
|minachica
|Mickey
|
heart
|
A
|
July
|sab
|Ponyo + Dobby + Sadie
|
A
|
July
|July B
|10
|10
|daize
|Otis
|
B
|
July
|EmbraceYourInnerCrone
|Curren
|
heart
|
B
|
July
|excruciverbiage
|Kabo
|
heart
|
B
|
July
|excruciverbiage
|Topaxi
|
B
|
July
|Michigander Gail
|Jax
|
heart
|
B
|
July
|Regine Touchon
|Clyde
|
B
|
July
|Subaru Diane
|Barkley
|
B
|
July
|Subaru Diane
|Emma
|
B
|
July
|UncleEb
|Jamie
|
B
|
July
|zhena gogolia
|Duby
|
B
|
July
|8 – August
|21
|Aug A
|11
|11
|1by0
|Dobby
|
heart
|
A
|
Aug
|Barbara I
|Hayleigh
|
A
|
Aug
|Barbara I
|Austin
|
A
|
Aug
|Barbara I
|Freddy
|
A
|
Aug
|Cthulhu
|TumTum
|
A
|
Aug
|Cthulhu
|Fireball
|
heart
|
A
|
Aug
|emrys
|Hazel
|
A
|
Aug
|Joelle
|Curtis
|
A
|
Aug
|Joelle
|Corbin
|
A
|
Aug
|John Smallberries
|Scout, Nicky + Nora
|
A
|
Aug
|Rivers
|Charlie
|
A
|
Aug
|Aug B
|10
|10
|Cintibud
|Valjean
|
B
|
Aug
|Cliosfanboy
|Jazz
|
B
|
Aug
|daize
|Mimi
|
B
|
Aug
|excruciverbiage
|Cathulhu
|
B
|
Aug
|excruciverbiage
|Kananaskis
|
B
|
Aug
|HinTN
|Phantom
|
B
|
Aug
|Joey Maloney
|Charlemagne
|
B
|
Aug
|Miss Bianca
|Susi
|
B
|
Aug
|Subaru Diane
|Samantha
|
B
|
Aug
|Subaru Diane
|Sophie
|
B
|
Aug
|9 – Sept
|23
|Sept A
|11
|11
|1by0
|Bentley
|
A
|
Sept
|BrettH
|Rosie
|
A
|
Sept
|emrys
|Moe
|
A
|
Sept
|glc
|Chester
|
A
|
Sept
|Honus
|Sydney
|
A
|
Sept
|Joy in FL
|Agatha
|
heart
|
A
|
Sept
|Joy in FL
|Mandy
|
heart
|
A
|
Sept
|pat
|Suzy
|
A
|
Sept
|Shane in SLC
|Calvin
|
A
|
Sept
|Shane in SLC
|Mia
|
A
|
Sept
|WaterGirl
|Baby Tucker
|
A
|
Sept
|Sept B
|12
|12
|Auntie Anne
|Miette
|
B
|
Sept
|daize
|Janeway
|
B
|
Sept
|Dan B
|Baboo again
|
B
|
Sept
|Doris
|Buffy
|
B
|
Sept
|EarthWindFire
|Penny
|
B
|
Sept
|emily68
|Lenny
|
B
|
Sept
|GBinChicago
|Spooky
|
heart
|
B
|
Sept
|Mike E.
|Woody
|
B
|
Sept
|Sherparick
|Prince Little
|
B
|
Sept
|Sis
|Suzi
|
B
|
Sept
|zhena gogolia
|Duby again
|
B
|
Sept
|shirk
|Gemma
|
B
|
Sept
|10 – Oct
|27
|Oct A
|13
|13
|1by0
|Freya
|
A
|
Oct
|bald_dachshund
|Bea
|
heart
|
A
|
Oct
|comrade scott
|Bonnie
|
A
|
Oct
|comrade scott
|Chirpy + Twinkle
|
A
|
Oct
|Darby’s Mom
|Darby
|
A
|
Oct
|Glidwrith
|Nox
|
A
|
Oct
|John Smallberries
|Toby
|
A
|
Oct
|Lord Fartdaddy
|Athelbert
|
heart
|
A
|
Oct
|Manyakitty
|Cygnus
|
A
|
Oct
|Mary Richman
|Stella
|
A
|
Oct
|Sadie
|Cece
|
heart
|
A
|
Oct
|The Red Pen
|Ender
|
A
|
Oct
|ThresherK
|Jazz
|
A
|
Oct
|Oct B
|14
|14
|daize
|Sparkle
|
B
|
Oct
|Dan B
|Baboo
|
B
|
Oct
|Jeb
|Woody
|
B
|
Oct
|Joey Maloney
|Elvira
|
B
|
Oct
|Mike E.
|Finn
|
B
|
B
|
Oct
|Miss Bianca
|Watson
|
B
|
Oct
|Odie Hugh Manatee
|Kikyo
|
B
|
Oct
|Sherparick
|Kilmouskie
|
heart
|
B
|
Oct
|Sis
|Amy
|
B
|
Oct
|Sis
|Addie
|
B
|
Oct
|syphonblue
|Oliver
|
B
|
Oct
|TerryC
|Bobbi
|
B
|
Oct
|TMinSJ
|Winnie
|
B
|
Oct
|Wileybud
|Wiley
|
heart
|
B
|
Oct
|11 – Nov
|24
|Nov A
|11
|11
|bald_dachshund
|Jasmine
|
heart
|
A
|
Nov
|BruceFromOhio
|Luna
|
A
|
Nov
|Cat Radio
|Ziggy
|
A
|
Nov
|Joelle
|Jack
|
A
|
Nov
|John Cole
|Steve
|
A
|
Nov
|John Cole
|Callie
|
A
|
Nov
|John Cole
|Steve 2
|
A
|
Nov
|John Smallberries
|Yvaine
|
A
|
Nov
|Manyakitty
|Asimov
|
A
|
Nov
|pacem appellant
|Karina
|
A
|
Nov
|Wesley
|Nettle
|
A
|
Nov
|Nov B
|13
|13
|Dan B
|Milly
|
heart
|
B
|
Nov
|Cliosfanboy
|Pretzel
|
heart
|
B
|
Nov
|daize
|Moo
|
B
|
Nov
|excruciverbiage
|Callista
|
B
|
Nov
|GBinChicago
|Willow
|
B
|
Nov
|Liminal Owl
|Zenna
|
heart
|
B
|
Nov
|Liminal Owl
|Toby
|
B
|
Nov
|MGB
|Abbey
|
B
|
Nov
|MGB
|Maki
|
B
|
Nov
|Odie Hugh Manatee
|Stewie
|
B
|
Nov
|Rusty
|Juno
|
B
|
Nov
|Sis
|Betty
|
B
|
Nov
|Sis
|Marigold
|
B
|
Nov
|12 – Dec
|16
|Dec A
|8
|8
|bald_dachshund
|Bean
|
A
|
Dec
|bald_dachshund
|Millie
|
A
|
Dec
|Bella Pea
|Callie
|
A
|
Dec
|BruceFromOhio
|Clementine
|
A
|
Dec
|emrys
|Pixie
|
heart
|
A
|
Dec
|John Cole
|Maxwell
|
A
|
Dec
|realbtl
|Bear
|
A
|
Dec
|SixStringFanatic
|Amber
|
A
|
Dec
|Dec B
|8
|8
|caringandsensitive
|Chloe
|
B
|
Dec
|daize
|Boots
|
B
|
Dec
|EmbraceYourInnerCrone
|Hughie
|
B
|
Dec
|Josie
|Apollo
|
B
|
Dec
|Mike E.
|Chance
|
B
|
Dec
|Odie Hugh Manatee
|Morty
|
B
|
Dec
|Rusty
|Juno (red scarf
|
B
|
Dec
|Sis
|Barbara
|
heart
|
B
|
Dec
Commenters
Filtered Commenters
Settings